Meteorolojiden 'olağanüstü kuraklık' uyarısı: Yağışlar yüzde 66 azaldı! Son 50 yılın en sıcak mayıs ayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı yağış ve sıcaklık raporlarıyla, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI) göre mayıs ile son 2 yıllık meteorolojik kuraklık haritalarını yayınladı.
DÜŞÜŞ YÜZDE 56 ÖLÇÜLDÜ
Ciddi ölçülerde yağışların azaldığı, sıcaklıkların da arttığını gösteren raporlar ve haritalara göre, 2021 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu'nda Türkiye geneli mayıs ayı yağışı 21.6 mm ölçüldü. Normali (1981-2010) 49.3 mm ve 2020 yılı mayıs ayında 63.2 mm olan yağışlarda normaline göre yüzde 56, geçen yıla göre yüzde 66 azalma olduğu açıklandı.
EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ALARM
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimleri, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya çevreleri, İstanbul'un batısı, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde normalin üstündeki yağışlar, diğer bölgelerin tamamında normallerin altında kaldı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı yüzde 80'lerin üzerine çıktı.