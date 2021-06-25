Ünlü cerrah hakkında eşinden şok suçlama: Bana 3'lü ilişki teklif etti

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçeye göre turizmci B.E. (42) ile ünlü estetik cerrah Dr. S.E. (67), 3 yıllık birliktelikleri sonrası Ekim 2020'de evlendi. İkilinin çalkantılı biçimde süren evliliği ise birkaç ay sürdü. Dr. S.E., geçen aylarda eşine karşı boşanma davası açtı. Hürriyet'in haberine göre çift arasındaki çekişmeli boşanma davası sürerken eşi hakkında çarpıcı suçlamalarda bulunan B.E., savcılık başvuru dilekçesinde şunları ifade etti:
'HEPSİYLE SEVGİLİYMİŞ'
"Evlilik sonrası evin hemen her tarafında eşimin başka kadınlarla olan fotoğraf, mektup ve yazışmalarını buldum. Eşime ait olan ancak birlikte kullandığımız bilgisayarda başka kadınlarla olan yazışmalarını ve arşivlediği fotoğrafları gördüm. Arkadaşım diye tanıttığı bu kişilerin hepsi ile aslında sevgili olduğunu fark ettim. 15 yıllık arkadaşım, kardeşim diye tanıttığı bir kadınla saplantılı bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ki bu kadının da evli olduğunu biliyor. Bunları kendisine söylediğimde ise 'Bunlar hayatımın bir parçası. Bunu kabullenmen gerekir' diyerek beni darp etti, hakarete uğradım.
'ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ'
Mahrem anlarımızda, bana, tek eşli olmanın doğaya aykırı olduğunu dile getirdi. Bana 3'lü ilişki teklif etti. Bu teklifini kabul etmemem üzerine beni 'köylü' diye niteleyerek 'Bu şekilde evlilik yürümez' dedi. Aynı teklifi daha önce birlikte olduğu kadınlara da yaptığını öğrendim.