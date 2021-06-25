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    • Yaşam
    • 25.06.2021 08:18
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    • 25.06.2021 08:18
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    Adana'da suç örgütlerine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

    Sabah saatlerinde Adana'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlerken, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adana'da suç örgütlerine şafak baskını

    Adana'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

    Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Yaşam Adana'da suç örgütlerine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var