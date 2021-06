Türkiye'de bir saadet zinciri daha çöktü! Smart Trade Coin'e Eskişehirli bir kokoreççi 2 milyon lira kaptırdı

Türkiye'de Kenan Şeranoğlu'nun başında olduğu 'Titan' ile başlayan saadet zincirlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ancak hemen her saadet zincirinin sonu da kâbusla bitiyor. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor. Aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile ortaya çıkıp üyelerini ortada bırakan son sistemin ise 'Smart Trade Coin' olduğu ileri sürüldü. Kripto para dünyasının işleyişini dahi bilmeyen on binlerce kişinin bu sisteme para yatırdığı ortaya çıktı.