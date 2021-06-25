Türkiye eski güzeli Mahmure Ana'nın 25 milyonluk miras 272 kişiye kaldı

1936 yılında Türkiye güzeli seçilen Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı 25 milyon liralık miras davası, karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı, yaklaşık 18 yıl süren davanın sonucunu açıkladı. Sakaoğlu'nun manevi oğlu, avukatı ve itfaiyecilerin de aralarında bulunduğu 272 kişinin mirastan faydalanacağı karara bağlandı.

Mirasçıların avukatı Rukiye Pınar Aslan "12 milyon lira civarında bir ana para vardı. Onun şu an 25 milyon lira civarında faizi işledi. Öncelikle faiz dağıtılacak. Daha sonra da ana paranın 3 ayda bir işleyen faizi ve gayrimenkul gelirleri de itfaiye erlerine dağıtılmış olacak" dedi.

İKİ KEZ YANGINDAN KURTARDILAR

Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1913'te 4 yaşındayken yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Yine 83 yıl sonra çıkan ikinci yangından da kurtarıldı.