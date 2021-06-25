Diş teknisyeni Beyza Doğan kol ve bacaklarını kaybetti! Yeniden hayata tutundu

Almanya Köln'de yaşayan diş teknisyeni Beyza Doğan (24), 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri çalışmadı. Sonra , kolları ve ayakları kesilmek zorunda kaldı.

Annesi Mihriban Doğan'ın (54) iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan genç kız, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı.

BAĞIŞÇI ARANIYOR

Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başarılarını duyunca, Antalya'ya ayak bastı. Ünlü cerrah Özkan ile görüşüp çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırası aldı.

Prof. Özkan, "Kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Şu anda protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Uygun bağışçı bulunduğunda nakil yönünden bir engel görülmüyor" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK