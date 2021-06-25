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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 25 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes

    Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan

    Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı

    Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın fıstıkları Arsima Öztabak

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Haziran 2021