Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes



Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan



Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı



Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın fıstıkları Arsima Öztabak

