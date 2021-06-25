Saldırıya uğrayan köpek veterinerin ihamali ile öldü (Yaşam haberleri)

ADALETİN TERAZİSİ KURTARDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 2 çocuk babası Hamit Altınkesen, masun olduğunu söyledi. Evinde ele geçirilen 2 hassas terazi için, "Ben dağda mantar toplarım. Mevye ve sebze satarım. Terizileri bunlar için kullanırım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Evdeki ele geçerilen esrar maddesini de İstanbul'dan bir satıcıdan içmek için aldım" dedi. Bu ifade üzerine hassas terazi, mahkemede incelendi. Kağıdı bile tartmadığı tespit edildi. Bu durumda uyuşturucu tartamayacağı belirtilerek Hamit Altınkesen hakkında beraat kararı verildi.