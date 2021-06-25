Saldırıya uğrayan köpek veterinerin ihamali ile öldü (Yaşam haberleri)

İstanbul Maltepe'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Toy Poodle cinsi Cesur (4), tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Ancak ultrasonla kontrol edilmeden iğne yapılarak evine gönderildi.
Köpek, 17 saat sonra öldü. Gözyaşlarına boğulan Coşgun, veteriner kliniğinden şikayetçi oldu.
37.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 37 milyon 893 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 467'şer lira, 4 bilenler 545'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
ADALETİN TERAZİSİ KURTARDI
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 2 çocuk babası Hamit Altınkesen, masun olduğunu söyledi. Evinde ele geçirilen 2 hassas terazi için, "Ben dağda mantar toplarım. Mevye ve sebze satarım. Terizileri bunlar için kullanırım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Evdeki ele geçerilen esrar maddesini de İstanbul'dan bir satıcıdan içmek için aldım" dedi. Bu ifade üzerine hassas terazi, mahkemede incelendi. Kağıdı bile tartmadığı tespit edildi. Bu durumda uyuşturucu tartamayacağı belirtilerek Hamit Altınkesen hakkında beraat kararı verildi.
FAY CANINA!
Deprem Profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki arazisi için emlakçıyla anlaştı. 20 milyon TL dolandırıldı. Duyanlar şaşkınlığa uğradı: Hocam sende de ne arazi varmış be
YAPMA FAHRİ!
Trabzon Akçaabat'ta fahri trafik müfettişi B.T, 50 günde bin 633 sürücüye 2 milyon ceza kesti. Görevine son verildi.
DEFİNECİ KEŞFETTİ
Afyon İscehisar'da defineciler, gizlice bir evin temelinden derinlere indi. Tarihi eser ve çok sayıda sütunun da bulunduğu yeraltı şehrini keşfetti.