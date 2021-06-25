Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Annesi de 23 yıl önce kuma gelmiş! Emine Karakaş, kuzeninin kumalık teklifini reddettiği için öldürüldü

    Emine Karakaş, kuzeninin kumalık teklifini reddettiği için silahlı saldırıya uğradı. 138 günlük yaşam savaşını kaybetti. Anne Karakaş, “Kızım okumak istiyordu” dedi. Acılı anne Nurcan Karakaş, "Ben de 21 yaşında kuma gittiğim için karşı çıktım" dedi.

    Okumak istiyordu

    Diyarbakır Bismil'de 7 çocuk babası ve evli olan Aslan Karakaş, 12 yıl önce vefat eden amcasının 16 yaşındaki kızı Emine'ye aşık olarak kuma almak istedi.

    2 yıldır kendisine musallat olan Aslan'ı kabul etmeyen genç kız, korkudan ne balkona çıkabildi ne de okula gidebildi. Emine, çareyi Batman'dan kendisini istemeye gelen başka biri ile bulmak istedi.

    Ancak haberi alan cani kuzeni tarafından evinin balkonundan ateş ederek aracında saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde hastaneye tedaviye alınan Karakaş, 138 gün sonra hayatını kaybetti. Cani ise hala yakalanamadı.

    KIZIMIN KATİLİNİ BULUN


    Anne Nurcan Karakaş, "Aslan Karakaş kızımın hayatını mahvetti. Kızımın katilini bulun. Kızım öldü başka gençler ölmesin anneler ağlamasın. Benim ciğerimi parçaladı gitti, başka annelerin ciğeri parçalanmasın. Kızım ölümü hak etmiyordu. Okumak istiyordu. Hayalleri vardı" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kan donduran cinayet! 3 gün balkonda sakladı
    Haberler Yaşam Annesi de 23 yıl önce kuma gelmiş! Emine Karakaş, kuzeninin kumalık teklifini reddettiği için öldürüldü