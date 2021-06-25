Annesi de 23 yıl önce kuma gelmiş! Emine Karakaş, kuzeninin kumalık teklifini reddettiği için öldürüldü

Diyarbakır Bismil'de 7 çocuk babası ve evli olan Aslan Karakaş, 12 yıl önce vefat eden amcasının 16 yaşındaki kızı Emine'ye aşık olarak kuma almak istedi.

2 yıldır kendisine musallat olan Aslan'ı kabul etmeyen genç kız, korkudan ne balkona çıkabildi ne de okula gidebildi. Emine, çareyi Batman'dan kendisini istemeye gelen başka biri ile bulmak istedi.

Ancak haberi alan cani kuzeni tarafından evinin balkonundan ateş ederek aracında saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde hastaneye tedaviye alınan Karakaş, 138 gün sonra hayatını kaybetti. Cani ise hala yakalanamadı.

KIZIMIN KATİLİNİ BULUN



Anne Nurcan Karakaş, "Aslan Karakaş kızımın hayatını mahvetti. Kızımın katilini bulun. Kızım öldü başka gençler ölmesin anneler ağlamasın. Benim ciğerimi parçaladı gitti, başka annelerin ciğeri parçalanmasın. Kızım ölümü hak etmiyordu. Okumak istiyordu. Hayalleri vardı" diye konuştu.