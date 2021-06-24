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    • Yaşam
    • 25.06.2021 00:44
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    • 25.06.2021 00:49
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    Genç çift dağ evinde ölü bulundu! Biri iple tavana asılı, diğeriyse av tüfeğiyle başından vurulmuş halde...

    Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kader Tüzün (33) tavana iple asılı, eşi Ahmet Ali Tüzün (35) ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halde dağ evinde ölü bulundu. Evde tüfek bulan jandarma, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Haberin detayları...

    DHA
    İntihar mı yoksa cinayet mi?

    Olay, bugün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü.

    Havanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 15 aylık bebeği ise yatağında yatar vaziyette buldu.

        Çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olay yerinde bir adet av tüfeği bulan ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Genç çift dağ evinde ölü bulundu! Biri iple tavana asılı, diğeriyse av tüfeğiyle başından vurulmuş halde...