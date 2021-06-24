Genç çift dağ evinde ölü bulundu! Biri iple tavana asılı, diğeriyse av tüfeğiyle başından vurulmuş halde...

Olay, bugün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü.
Havanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 15 aylık bebeği ise yatağında yatar vaziyette buldu.