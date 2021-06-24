Adana'da sokak ortasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

"50'İN ÜZERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU"

Olay yerine gelen polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmada, pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlarda delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayda kullanılan bir pompalı tüfekte ele geçirildi. Kavga sırasında sokakta bulunan 4 araca çok sayıda mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.