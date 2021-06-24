Adana'da sokak ortasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.
DAKİKALARCA ÇATIŞTILAR
Pompalı tüfekle ve tabancalarla her iki grup birbirlerine karşı defalarca ateş açtı. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine ateş açan şüpheliler polislerin gelmesi üzerinden olay yerinden kaçtı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Yaşanan çatışma sırasında, Sergen E., Ayaz G., Bülent G., Mert N., Serdal G., Fatih Yıldırım ve olayla alakası olmadığı halde ortada kalan kadın Özgür K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Yıldırım'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.