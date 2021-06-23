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    • Yaşam
    • 24.06.2021 01:56
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    • 24.06.2021 01:59
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    Adana'da taksici cinayeti! Silahla vurup kaçtı

    Son dakika haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana'da taksici cinayeti!

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

    TABANCAYLA VURUP KAÇTI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.

    Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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