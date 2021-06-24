İstanbul Bağcılar'da nöbetten dönen doktor, güvenliğin saldırısına uğradı





O ANLAR KAMERADA!

Bunun üzerine Dr. Arslanoğlu, aşağıya indi. Yemeğini teslim aldıktan sonra tekrar evine gitti. Olay sonrası kendisini arayan güvenlik amirine ise "Kimliği alma yetkiniz yok. Siz polis değilsiniz" dedi. Duruma sinirlenen güvenlik amiri, iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Konuşmak için aşağıya inen genç doktor, 3 güvenlik görevlisi tarafından cop, tekme ve yumruklarla darp edildi. Darp raporu alan Dr. Arslanoğlu, site yönetiminden ve güvenlikçilerden şikayetçi olduğunu söyledi.