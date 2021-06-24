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    İstanbul Bağcılar'da nöbetten dönen doktor, güvenliğin saldırısına uğradı

    İstanbul’da Dr. Hamdi Arslanoğlu, oturduğu sitenin güvenlik görevlisi ile kurye yüzünden tartıştı! 3 kişinin coplu, tekmeli saldırısına uğradı. Darp raporu aldı. “Hakkımı arayacağım” açıklaması yaptı.

    Hasta bunlar

    Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet bitmek bilmedi. Son olay önceki akşam İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Hamdi Arslanoğlu, özel bir üniversite hastanesinde stajyer hekimdi.



    Nöbeti bitince, lüks sitedeki evine gitti. İnternet üzerinden yemek siparişi verdi. Ancak güvenlik görevlileri, yemek getiren kuryeye kimliğini verdikten sonra siteye girebileceğini söyledi. Duruma itiraz eden kurye ise hemen Dr. Hamdi Arslanoğlu'na haber verdi.



    O ANLAR KAMERADA!
    Bunun üzerine Dr. Arslanoğlu, aşağıya indi. Yemeğini teslim aldıktan sonra tekrar evine gitti. Olay sonrası kendisini arayan güvenlik amirine ise "Kimliği alma yetkiniz yok. Siz polis değilsiniz" dedi. Duruma sinirlenen güvenlik amiri, iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Konuşmak için aşağıya inen genç doktor, 3 güvenlik görevlisi tarafından cop, tekme ve yumruklarla darp edildi. Darp raporu alan Dr. Arslanoğlu, site yönetiminden ve güvenlikçilerden şikayetçi olduğunu söyledi.




    Üç güvenlik görevlisi, doktoru böyle etkisiz hale getirdi.

    Ardından cop ve tekmelerle dakikalarca darp etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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