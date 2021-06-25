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    • Yaşam
    • 25.06.2021 11:47
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    • 25.06.2021 11:47
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    Barış Karagöz bir Türk'ün başarısı

    Başarılı saç tasarımcısı Barış Karagöz, Hollywood Stüdyoları'ndan gelen teklif sonrası yoğun bir ilgiyle karşılaştığını açıklayarak, "Başarı Türklerin kanında var. Biraz mükemmelliyetçiyiz." ifadelerini kullandı.

    Barış Karagöz bir Türk'ün başarısı

    Başarılı saç tasarım sanatçısı Barış Karagöz Hollywood Stüdyoları teklifi sonrası çok yoğun bir ilgiyle karşılaştığını dile getirerek; "Türkiye bir çok alanda olduğu gibi bizim meslekte de başarılı sanatkarlar yetiştirmeye devam ediyor. Başarı Türklerin kanında var. Biraz mükemmelliyetçiyiz. Yaptığımız işi eksiksiz ve kusursuz yapmaya özen gösteriyoruz. En önemlisi de misafirlerimizle aramızdaki empati. Bu da Türk'ün başarısı" dedi.

    YENİ SAÇ TRENDLERİNİ AÇIKLADI
    Başarılı Saç Tasarım Sanatçısı Barış Karagöz; "2021 saç trendlerinde ıslak görünümlü ve parlak saçlar yeniden gündemde yerini alırken omuzlara uzanan saçların yerini ise küt ve dağınık saçlar alacak" dedi. Başarısının sırrının tamamen işini aşkla yapmak, kişinin saçını değil, saçın kişisine ruh katmak olduğunu söyleyen Karagöz randevulara yetişemiyor.

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