Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı ve tüfekli kavga: Ver kız silahı...

İlk kavga Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elinde kürek ile karşısındakine vururken, bir kişinin ise ayağı bandajlı sekerek kavga ettiği görüldü.
Kavganın devamında ise elinde tüfekle bölgeye gelen ama ateş etmeyen bir kişi, 'Ver kız silahı ver kız silahı' diye bağırdı.Ancak kızı silahı vermedi. Mahalle halkının araya girmeye çalıştığı kavgaya karışanlardan biri kürek sapıyla saldırırken, sağ ayağı sargılı kişi de seke seke kavgaya dahil oldu, yumruklar savurdu.
Silahla gelen kişiyi ise bir vatandaş, "Birader ayıptır yapma, birader yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı. Arabanın etrafında bir süre devam eden kavga anı mahallelilerin cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.