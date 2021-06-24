Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı ve tüfekli kavga: Ver kız silahı...

Taraflar birbirlerinin araçlarına hasar verdi.

BİJON ANAHTARIYLA CAMLARI PATLATTI

Diğer kavga ise Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde trafikte meydana geldi. Yol verme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavgada 3 kişi, otomobil ve sürücüsüne saldırdı. Araçlarından inen iki grup yumruk ve tekmeli kavgaya tutuştu. Kaşı taraftan bir kişi, eline aldığı bijon anahtarı ile lüks araca vurdu.

Şahsın bijon anahtarını karşısındaki kişilere de savurduğu kavga tekme tokatlı bir süre devam etti.

"KAÇ KİŞİ BUNLAR YA"