Manisa'da şiddetli fırtına! 50 yıllık ağaç devrildi

Manisa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Manisa'nın ilçelerinde kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar ve bağlar devrildi, elektrik telleri koptu.
50 YILLIK AĞAÇ DEVRİLDİ
İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren fırtınada okulun çatısının uçması kameralara yansırken uçan parçalar ve tehlike oluşturan çatı parçaları itfaiye ekipleri tarafından alındı.