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    • Yaşam
    • 23.06.2021 23:57
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    • 23.06.2021 23:59
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    Manisa'da şiddetli fırtına! 50 yıllık ağaç devrildi

    Son dakika haberleri... Manisa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı rüzgar toz bulutlarına yol açarken, Kula ilçesindeki bazı noktalarda da ağaçlar devrildi. İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı. İşte yıkımın fotoğrafları...

    Fırtına 50 yılı hiç etti!

    Manisa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    Manisa'nın ilçelerinde kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar ve bağlar devrildi, elektrik telleri koptu.

    50 YILLIK AĞAÇ DEVRİLDİ
    İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı.

    Yaklaşık 10 dakika süren fırtınada okulun çatısının uçması kameralara yansırken uçan parçalar ve tehlike oluşturan çatı parçaları itfaiye ekipleri tarafından alındı.

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