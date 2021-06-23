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    • Yaşam
    • 23.06.2021 22:50
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    • 23.06.2021 22:50
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    Çanakkale Bayramiç'te devrilen traktörün 79 yaşındaki sürücüsü can verdi

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde devrilen traktörün sürücüsü öldü. 79 yaşındaki yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Daloba köyünde ikamet eden Hüseyin Akdeniz (79), traktörüyle köy yakınında bulunan tarlasına gitti.

    Akdeniz'in kullandığı traktör, tarlada çapa yapıldığı sırada devrildi.



    Devrilen traktörü fark eden bir vatandaş, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    MORGA KALDIRILDI
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Akdeniz'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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