Çanakkale Bayramiç'te devrilen traktörün 79 yaşındaki sürücüsü can verdi





Devrilen traktörü fark eden bir vatandaş, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akdeniz'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



