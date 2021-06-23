Kuyumcular birbirine girdi, vatandaşlar korkuyla izledi

Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan konu ile ilgili konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi.

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