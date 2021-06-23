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    • Yaşam
    • 23.06.2021 15:04
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    • 23.06.2021 15:04
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    Kahvekoliklerin yüzünü güldürecek haber! O rahatsızlığı engelliyor

    Son dakika haberine göre İngiltere'de yapılan bir araştırma, kahve tüketenlerin kronik karaciğer rahatsızlığı yaşama riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

    Kahvekolikler bu habere çok sevinecek! Kronik karaciğer...

    İngiltere'de yapılan bir araştırmada, herhangi bir kahve türünün tüketilmesinin kronik karaciğer rahatsızlığını önleyebileceği ortaya konuldu.

    Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, kahvenin kronik karaciğer riskini azaltıp azaltmadığını inceleyen bir araştırma yürüttü.

    İngiltere'de Bio Bank verilere dayandırılan araştırmada, 494 bin 585 katılımcının verileri analiz edildi.

    Katılımcıların 40 ila 69 yaş aralığında olduğu, bunlardan 384 bin 818'inin kahve tükettiği, 109 bin 767'sininde kahve tüketmediği kaydedildi.

    Çalışma kapsamında katılımcıların karaciğer rahatsızlıkları 11 yıl boyunca takip edildi.

    Yapılan analiz sonucunda, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi.

    Ayrıca, kahve tüketen kişilerin karaciğer rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin tüketmeyenlere kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu öne sürüldü.

    Araştırmanın ayrıntıları, "BMC Public Health" dergisinde yayımlandı.

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    Haberler Yaşam Kahvekoliklerin yüzünü güldürecek haber! O rahatsızlığı engelliyor