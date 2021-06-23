En az vaka görülen illerden olan Edirne'de banklar yeniden yerlerine konuldu

Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 16.43'ten 12.51'e gerileyen Edirne'de geçen yılın mart ayında vatandaşların kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından kaldırılan banklar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yerlerine kondu.
Özellikle 65 yaş üstünün sıkça kullandığı oturma grupları vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.
Cadde esnafından Levent Çelik, oturma gruplarının çarşıya yeniden konulmasının mutluluk verici olduğunu, çarşının daha da hareketleneceğini belirtti.