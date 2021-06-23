İki kişi tecavüz etti genç kız isyan etti! Kötülükleri cezasız kalmasın

Adana'da 16 yaşındaki H.Ö. adlı kız çocuğu, hem annesinin sevgilisi Y.Ö. (55) hem de ağabeyinin arkadaşı G.İ.'nin nitelikli cinsel istismarına uğradı. Suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

H.Ö, 8 aydır iddianame hazırlanmadığını söyledi.

Mağdur kız, "Bu süreçte annem bana inanmayıp bayıltana kadar dövdü. Ondan da şikayetçi oldum. Kötülükleri cezasız kalmasın. Şikayetimden vazgeçmem için tehdit ediyorlar. Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" dedi.