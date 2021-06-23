Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İki kişi tecavüz etti genç kız isyan etti! Kötülükleri cezasız kalmasın

    'da 16 yaşındaki H.Ö. adlı kız çocuğu, hem annesinin sevgilisi Y.Ö. (55) hem de ağabeyinin arkadaşı G.İ.'nin nitelikli cinsel istismarına uğradı. Suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. H.Ö, 8 aydır iddianame hazırlanmadığını söyledi.

    Tecavüz isyanı

    Adana'da 16 yaşındaki H.Ö. adlı kız çocuğu, hem annesinin sevgilisi Y.Ö. (55) hem de ağabeyinin arkadaşı G.İ.'nin nitelikli cinsel istismarına uğradı. Suç duyurusunda bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    H.Ö, 8 aydır iddianame hazırlanmadığını söyledi.

    Mağdur kız, "Bu süreçte annem bana inanmayıp bayıltana kadar dövdü. Ondan da şikayetçi oldum. Kötülükleri cezasız kalmasın. Şikayetimden vazgeçmem için tehdit ediyorlar. , gibi ölmek istemiyorum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...
    Haberler Yaşam İki kişi tecavüz etti genç kız isyan etti! Kötülükleri cezasız kalmasın