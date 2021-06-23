Konya Karatay'da müstakil evde, 5 ay önce elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür (23) çıkarıldı.

Anne Hülya Yürür (24) de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan çocuğun tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi.

17 AMELİYAT GEÇİRDİ

Torununun hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip (40), "Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi. Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Komşular, tanıdıklar destek oluyor. Allah, kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.