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    'da feci olay! Elektrik tesisatından çıkan yangından anne can verdi oğlu ise 17 ameliyat ile kurtuldu

    'da müstakil evde, 5 ay önce elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik ve zihinsel engelli dayısı (23) çıkarıldı. Anne (24) de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür 'ndeki tedavisi devam ediyor.

    Elden ayaktan düştü

    Konya 'da müstakil evde, 5 ay önce elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür (23) çıkarıldı.

    Anne Hülya Yürür (24) de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür 'ndeki tedavisi devam ediyor.

    Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan çocuğun tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi.

    17 AMELİYAT GEÇİRDİ
    Torununun hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip (40), "Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi. Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Komşular, tanıdıklar destek oluyor. , kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.

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    Haberler Yaşam Konya'da feci olay! Elektrik tesisatından çıkan yangından anne can verdi oğlu ise 17 ameliyat ile kurtuldu