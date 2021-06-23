Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde zanlı Mehmet Kaplan yeniden cezaevine gönderildi (Yaşam haberleri)

YÜREĞİMİZ YANDI

Babasının ağır yaraladığı talihsiz çocuk can verdi. Acı haber bu kez İstanbul Ümraniye'den geldi. Pazartesi günü Mehmet Güney, eşi Arzu Rahman ile tartıştıktan sonra evi ateşe verdi! Alevlerin arasında kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Çiftin 5 yaşındaki oğlu Kerem ise ağır yaralı olarak evden kurtarılabildi. Olay yerinden kaçan Mehmet Güney ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Tedavisi hastanede devam eden Kerem'den ise dün acı haber geldi. Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.