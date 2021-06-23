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    Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde zanlı Mehmet Kaplan yeniden cezaevine gönderildi (Yaşam haberleri)

    Gaziantep'te Duygu Delen (17), sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinden düşüp can verdi. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından yakalanan Kaplan için, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Kaplan, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi. Savcılığın karara itiraz etmesini yerinde bulan mahkeme, zanlının yeniden tutuklanmasına karar verdi.

    Evden cezaevine

    Gaziantep'te Duygu Delen (17), sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinden düşüp can verdi. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından yakalanan Kaplan için, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Kaplan, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi. Savcılığın karara itiraz etmesini yerinde bulan mahkeme, zanlının yeniden tutuklanmasına karar verdi.

    36.2 MİLYON DEVRETTİ


    6     bilen çıkmayınca 36 milyon 225 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 436'şar lira, 4 bilenler 639'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

    BAŞKA TÜRKÜ TEDBİR
    Yaz aylarının gelmesiyle ayılar kış uykusundan uyandı. Özellikle Doğu Karadeniz'de yiyecek arayışına başladı. Popülasyonu artan ayılar hem bölge halkında hem de turistlerde paniğe yol açtı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Ormanda tek başına yürümeyin' uyarısı yaptı. "Doğada sessiz olun, doğayı rahatsız etmeyin. Eğer ayı ile karşılaşırsanız bağırarak şarkı söyleyin" ifadesini kullandı.

    NAFAKANLAR BASTI
    Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aslangil, kendisini aldatan eşi D.A.'ya 2 yıl önce boşanma davası açtı. Başına gelmeyen kalmadı! Mahkeme, Aslangil'in eski karısına aylık 300 lira nafaka ile 50 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı! Parayı ödeyemediği için emekli maaşına, arabasına ve çalıştığı işyerindeki maaşına bile haciz geldiğini belirten Aslangil, isyan bayrağını açtı! "Eşimin davranışlarından şüphelendim. Telefon dökümanlarına ulaştım. Başka erkeklerle görüntülü 168 dakika konuşmuş. Ben kadın şiddeti mağduruyum" ifadesini kullandı.

        YÜREĞİMİZ YANDI
        Babasının         ağır yaraladığı talihsiz çocuk can verdi. Acı haber bu kez İstanbul Ümraniye'den geldi. Pazartesi günü Mehmet Güney, eşi Arzu Rahman ile tartıştıktan sonra evi ateşe verdi! Alevlerin arasında kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Çiftin 5 yaşındaki oğlu Kerem ise ağır yaralı olarak evden kurtarılabildi. Olay yerinden kaçan Mehmet Güney ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Tedavisi hastanede devam eden Kerem'den ise dün acı haber geldi. Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        YİNE MESAJ VERDİ
        İngiliz The Economist dergisi, son kapağında yine dünyaya mesaj gönderdi. Kırmızı renkteki kapakta, sarı el devletin içindeki güçleri temsil ederken, silahın tetiğini de bu el çekerken gösterildi. Büyük kaoslar ve suikastlara işaret eden kapak, 5G ile güçlendirilmiş olarak dizayn edildi. Wifi işareti ile silahı eşleştiren derginin, siber saldırılardan çıkacak bir kaosa işaret ettiği kaydedildi.

        KATİL ENSESİNDE
        Balıkesir'de Zeliha Atlar, sevgilisi Serdal Gülser'in evli olduğunu öğrendi. İlişkisini bitirdi. Ancak cani adam öfkelendi. Silahı ensesinden ateşledi. Ölümden dönen genç kadın feryat etti: Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş.

            DEFNE'Yİ YAŞATALIM
            Muğla'nın Datça İlçesi, 2.5 yaşındaki SMA hastası Defne Işıkdere'nin tedavisi için ayaklandı. 2 milyon 250 bin dolarlık tedavi parası için kampanya açıldı.

            HELYUM ŞOKU
            Karikatürist Okan Nasuhoğlu (31), Ataşehir'deki otel odasında hayatını kaybetti. Başındaki poşete bağlı helyum gazı düzeneği, intihar ihtimalini güçlendirdi.

            5 CANA 16 YIL
            Kocaeli'de şoför Samet Koyuncu, uyuşturucu kullanıp 5 kişilik ailenin ölümüne yol açtı. Ama 16 yıl hapis cezası aldı.

            2 YILDA 7 MİLYON
            Eskişehir'de Eren Düzyol, kayınçosu ile 'Ankaway' isimli saadet zincirini kurdu. 7 milyon lira vurdu.
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            Haberler Yaşam Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde zanlı Mehmet Kaplan yeniden cezaevine gönderildi (Yaşam haberleri)