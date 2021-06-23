Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde zanlı Mehmet Kaplan yeniden cezaevine gönderildi (Yaşam haberleri)

Gaziantep'te Duygu Delen (17), sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinden düşüp can verdi. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından yakalanan Kaplan için, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Kaplan, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi. Savcılığın karara itiraz etmesini yerinde bulan mahkeme, zanlının yeniden tutuklanmasına karar verdi.
36.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 36 milyon 225 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 436'şar lira, 4 bilenler 639'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
BAŞKA TÜRKÜ TEDBİR
Yaz aylarının gelmesiyle ayılar kış uykusundan uyandı. Özellikle Doğu Karadeniz'de yiyecek arayışına başladı. Popülasyonu artan ayılar hem bölge halkında hem de turistlerde paniğe yol açtı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Ormanda tek başına yürümeyin' uyarısı yaptı. "Doğada sessiz olun, doğayı rahatsız etmeyin. Eğer ayı ile karşılaşırsanız bağırarak şarkı söyleyin" ifadesini kullandı.
NAFAKANLAR BASTI
Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aslangil, kendisini aldatan eşi D.A.'ya 2 yıl önce boşanma davası açtı. Başına gelmeyen kalmadı! Mahkeme, Aslangil'in eski karısına aylık 300 lira nafaka ile 50 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı! Parayı ödeyemediği için emekli maaşına, arabasına ve çalıştığı işyerindeki maaşına bile haciz geldiğini belirten Aslangil, isyan bayrağını açtı! "Eşimin davranışlarından şüphelendim. Telefon dökümanlarına ulaştım. Başka erkeklerle görüntülü 168 dakika konuşmuş. Ben kadın şiddeti mağduruyum" ifadesini kullandı.