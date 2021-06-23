Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2021 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 16:04
    ABONE OL

    724dinle açıldı! Gündemden spora, çocuk masallarından sesli kitaplara! Binlerce içerik bir tık uzağınızda...

    Turkuvaz Medya'nın yeni projesi 724 Dinle yayın hayatına başladı. Web, mobil ve uygulama olarak hizmete giren 724dinle.com'da gündeme ilişkin güncel, spor, ekonomi, yaşam haberlerinin yanı sıra çocuk masalları, sesli kitap, eğitici ve öğretici birçok seslendirme de sizleri bekliyor.

    724dinle açıldı! Binlerce içerik bir tık uzağınızda...

    Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu Turkuvaz Medya, yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen 724dinle projesi ile gündeme ilişkin en güncel haberlerin yanı sıra spordan sanata, ekonomiden yaşam haberlerine varıncaya kadar binlerce haber sizin için seslendirildi.

    TÜRKİYE'NİN EN İYİ SESLENDİRME SANATÇILARI İLE İŞBİRLİĞİ
    Özellikle günlük yaşamda okumaya vakti olmayanlar, 724dinle aracılığı ile gündemi yakından takip edebilecek ve en yeni haberleri Türkiye'nin en iyi seslendirme sanatçılarının ağzından dinleyebilecek.

    SADECE SİZE ÖZEL
    724dinle    'ye üye olarak kendinize özel favorilerinizi oluşturabilir, takip listesinizi düzenleyebilir ve çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.

    ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI!
    724dinle     büyükler kadar çocuklar için de yüzlerce içerik sunuyor. En güzel çocuk masalları, sesli kitaplar, eğitici ve öğretici içerikler ve dünya klasiklerinden temel eserlerimize varıncaya kadar birçok farklı içerik 724dinle.com'da yer alıyor.

    TEK TIK UZAĞINIZDA
    724dinle.com'a web ve mobilin yanı sıra akıllı telefonlarınıza indireceğiniz 724dinle uygulaması ile de ulaşabilirsiniz.

    724DİNLE UYGULAMALARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARA TIKLAYIN

    724Dinle Android uygulaması için tıklayın

    724Dinle iOS uygulaması için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu
    Haberler Yaşam 724dinle açıldı! Gündemden spora, çocuk masallarından sesli kitaplara! Binlerce içerik bir tık uzağınızda...