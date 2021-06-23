Bayrampaşa'da cila atölyesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki cila atölyesinde saat 17.30 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.
"ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM"
Patlama sırasında çalıştığı sandalyeden düştüğünü belirten Kadir Güven, "Ben kendi sandalyemde çalışırken patlamayla birlikte sandalyeden düştüm. Sonra baktığımda yangın çıktığını gördüm. Sadece bana değil birçok dükkana vurdu, patlama. Ben o an kendi derdime düştüm. Dışarı çıkamadım dükkanda kaldım. Ama patlamanın nasıl olduğuna dair bir bilgim yok. Yer yerinden oynadı. Patlama esnasında öleceğimi hissettim" dedi.
"MAKİNENİN ÇOK BASINÇLI OLDUĞUNDAN PATLADIĞINI DUYDUM"
Patlama sonrasında olay yerine geldiğini belirten Mustafa Doğan, "Ben yukarıdan bir patlama sesi duydum. Sonra olay yerine gelip arkadaşlara sordum neler olduğunu. Bazı arkadaşlar makinenin çok basınçlı olduğunu ve bakımı olmadığı için patlama meydana geldiğini söyledi. Benim bildiğim kadarıyla da 4 yaralı var" şeklinde konuştu.