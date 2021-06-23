Bayrampaşa'da cila atölyesinde korkutan patlama! Yaralılar var

"MAKİNENİN ÇOK BASINÇLI OLDUĞUNDAN PATLADIĞINI DUYDUM"

Patlama sonrasında olay yerine geldiğini belirten Mustafa Doğan, "Ben yukarıdan bir patlama sesi duydum. Sonra olay yerine gelip arkadaşlara sordum neler olduğunu. Bazı arkadaşlar makinenin çok basınçlı olduğunu ve bakımı olmadığı için patlama meydana geldiğini söyledi. Benim bildiğim kadarıyla da 4 yaralı var" şeklinde konuştu.

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