YOLDA BIRAKTI

İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda 20 gün içerisinde 4'üncü kez çökme meydana geldi. Yine bir araç çukura düştü, çekme halatlarıyla kurtarıldı. Ayrıca sokağa döşenen ancak üzeri kapatılmayan borudan su akmaya başladı. Caddenin bir bölümü ulaşıma kapatılırken, ihbarlara rağmen çözüm bulunmaması vatandaşın tepkisine yol açtı.