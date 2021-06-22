Antalya'da 8 Mart 2020'de kaybolduktan iki hafta sonra Isparta yolunda bulunan Belarus uyruklu dansçı 23 yaşındaki 23 yaşındaki Anastasiya Yazerskaya davasında tutuklu bulunan edebiyat öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) tahliye talebini mahkeme kabul etmedi.
11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Ahmet Oğuz Özgür, ifadesinde "Evimde uyandığımda Yazerskaya'nın burnundan kan geliyordu. Hemen suni teneffüs yapmaya başladım. Ardından da kalp masajını denedim. Yazerskaya'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım" dedi. Ancak mahkeme bu sözlere inanmadı ve Özgür'ün tahliye talebini reddetti. Erdoğan ÖZTÜRK
HALİL SEZAİ'DEN 'İSYAN'
Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Halil Sezai, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, gözaltına alındığı sıradaki fotoğrafların paylaşılarak kendisine küfür edildiğini rencide olduğunu belirtti. ATAKAN IRMAK.