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    Oğuz Özgür, 'da para karşılığı birlikte olduğu kadını öldürdüğünü reddetti (Yaşam haberleri)

    'da 8 Mart 2020'de kaybolduktan iki hafta sonra yolunda bulunan uyruklu dansçı 23 yaşındaki 23 yaşındaki davasında tutuklu bulunan edebiyat öğretmeni 'ün (54) tahliye talebini mahkeme kabul etmedi. 'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

    Anastasiya'yı ben öldürmedim

    Antalya'da 8 Mart 2020'de kaybolduktan iki hafta sonra Isparta yolunda bulunan Belarus uyruklu dansçı 23 yaşındaki 23 yaşındaki Anastasiya Yazerskaya davasında tutuklu bulunan edebiyat öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) tahliye talebini mahkeme kabul etmedi.

    11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Ahmet Oğuz Özgür, ifadesinde "Evimde uyandığımda Yazerskaya'nın burnundan kan geliyordu. Hemen suni teneffüs yapmaya başladım. Ardından da kalp masajını denedim. Yazerskaya'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım" dedi. Ancak mahkeme bu sözlere inanmadı ve Özgür'ün tahliye talebini reddetti. Erdoğan ÖZTÜRK

    HALİL SEZAİ'DEN 'İSYAN'
    Komşusunu     darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Halil Sezai, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, gözaltına alındığı sıradaki fotoğrafların paylaşılarak kendisine küfür edildiğini rencide olduğunu belirtti. ATAKAN IRMAK.

        AH BE MEHMET!
        Gaziantep'te         yaşayan Hibe Kaymaz, önceki akşam 11 aylık bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        KÖPEKLER SALDIRDI
        Sarıyer'de         25 yaşındaki Hatice Ağır, dün işe gitmek için evden çıktı. Ancak evinin bulunduğu sokağın başına geldiğinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kollarıyla yüzünü korumaya çalışan Ağır, köpekler tarafından yerde sürüklendi. Çığlıklar üzerine evlerinden koşanlar, sopalarla köpekleri uzaklaştırdı.

        KIYMETLİ HABER
        Antalya'nın         Manavgat ilçesinden Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesinin çocuğu Kıymet, dün saat 11.00 sıralarında, dedesi Halil Camız ile kaldığı çadırdan ayrıldı. Kaybolan Kıymet Camız sabaha karşı geri döndü. 11 yaşındaki Kıymet'in dağlık alanda dolaştığı, onu arayan ekipleri görünce korkarak ağaç kovuğuna saklandığı öğrenildi. Kızına kavuşan baba Mehmet Camız, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

            YOLDA BIRAKTI
            İstanbul             Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda 20 gün içerisinde 4'üncü kez çökme meydana geldi. Yine bir araç çukura düştü, çekme halatlarıyla kurtarıldı. Ayrıca sokağa döşenen ancak üzeri kapatılmayan borudan su akmaya başladı. Caddenin bir bölümü ulaşıma kapatılırken, ihbarlara rağmen çözüm bulunmaması vatandaşın tepkisine yol açtı.

            10 KAT 28 SAATTE TAMAM
            Çin'de             Broad Group adlı şirket, aylar değil saatler içinde bir apartman inşa etti. 10 katlı binanın inşaatı, prefabrike yapı sistemleri teknolojisiyle tam 28 saat 45 dakika içinde tamamlandı. Bu teknolojide bina, fabrikada üretilmiş prefabrik birimlerin birleştirilmesi ile yapılıyor.

            UÇAN ADAM
            Muğla'nın             turistik ilçesi Fethiye, yamaç paraşütü ile nefes kesti! Bin 965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak da mesai bitiminde evine wingsuit ile süzülerek gitti. "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika sürüyor" dedi.

                DÖRT DÖRTLÜK HİKAYE
                İstanbul'da                 yaşayan Nazmiye ve Sedat Çatuk çifti, 12 yıl boyunca çocuk hasreti yaşadı. 4. tüp bebek denemesinin sonunda, ikiz kızlarını kucağına aldı. İkizlerden Naz, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimi tamamladı. Doğduğu tüp bebek tedavisinde hemşire olarak çalışmaya başladı. "Her ailenin mücadelesinde annem ve babamı görüyorum" dedi.

                171 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 171 milyon 225 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 618'er lira, 3 bilenler 117'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

                212 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 212 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 946'şar lira, 8 bilenler 213'er lira, 7 bilenler 39'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                    MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

                    VAHŞETE 1 MİLYON TL TAZMİNAT
                    Ankara'da yaşayan Fatma Ç. bodrumunda ses telleri kesilmiş 68 cins köpek ve 6 kedi ile yakalandı. Hayvan ticareti ile suçlandı.

                    Yargı süreci işlerken bir darbe de eşinden aldı. Şevket Ç. "İtibarımı zedeledi" diyerek 1 milyon tazminat talebiyle boşanma davası açtı.
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                    Haberler Yaşam Oğuz Özgür, Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını öldürdüğünü reddetti (Yaşam haberleri)