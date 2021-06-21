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    • Yaşam
    • 21.06.2021 23:42
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    • 21.06.2021 23:53
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    Kocaeli'de 'tuvalet yapma' tartışmasında silahlar konuştu!

    Son dakika haberleri... Kocaeli’nin ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

    'Tuvalet' kavgasında silahlar konuştu

    Kocaeli'nin ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Olay, 22.00 sıralarında İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı.

    UYARINCA KAVGA BAŞLADI
    Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı.

    Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.'yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.
    Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
    Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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