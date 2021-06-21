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    • Yaşam
    • 22.06.2021 01:54
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    • 22.06.2021 01:54
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    ’de sokak köpeğini yaşlı bir adamın üzerine salan 15 yaşındaki , kendisini ikaz eden polisi bıçakladı

    ’in ilçesinde istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru, yanlarındaki sokak köpeğini yaşlı bir adamın üzerine salarak korkutan ları ikaz edince, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı.

    İHA
    Çocuk kendisini ikaz eden polisi bıçakladı

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında Koop Mahallesi 1409 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru M.K. ailesi ve yakınları ile evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta bulunan ların yanlarındaki sokak köpeğini parkta oturan İsmail K'nin üzerine salarak korkuttuğunu fark etti. Bunun üzerine balkondan çocukları ikaz eden polis memuru M.K. çocukların kendisine hakaret etmesi üzerine aşağıya indi.

    Aşağıya inerek çocukları uyarmak isteyen M.K. 15 yaşındaki E.Y. tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı. Durumu gören yakınları tarafından yaralı polis memuru M.K. araç ile 'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli E.Y. ise kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

    Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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