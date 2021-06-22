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    'daki başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri, dün üç yaşına girdi

    Derman ile Yiğit, kafalarından yapışık dünyaya geldi. ’ın himayesinde ’ya gönderildi. Başarılı operasyonla ayrılan ikizler, dün 3 yaşına girdi. Gözlerindeki mutluluk dünyalara bedeldi.

    Yaşasın!

    Londra'daki başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri, dün üç yaşına girdi... 'da yaşayan ve çiftinin ikizleri Derman ile Yiğit 2018'de başlarından yapışık dünyaya geldi.

    ve eşi 'ın desteğiyle 2019'da 'ye gönderilen ikizler, 42 doktorun katıldığı operasyonla birbirinden ayrılabildi. Geçtiğimiz yıl da 'daki 'nde yoğun bir fizik tedavi sürecine girdi.

    ERDOĞAN YAKINDAN İLGİLENİYOR
    İkisi     de uzun süren tedavinin ardından ilk adımlarını atabildi.

    'nin göz bebeği olan Derman ile Yiğit, dün 3 yaşına girdi. İkizler için 'nde doğum günü düzenlendi.

    Başhekimi Prof. Dr. Başkan Erdoğan'ın ikizlerin durumuyla yakından ilgilendiğini söyledi. "Oldukça iyi düzeydeler. İngiltere'deki doktoru ile görüşüyoruz. Tedavimiz devam edecek" dedi.

    FATMA GÖKSU

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