Londra'daki başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri, dün üç yaşına girdi... Antalya'da yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin ikizleri Derman ile Yiğit 2018'de başlarından yapışık dünyaya geldi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle 2019'da İngiltere'ye gönderilen ikizler, 42 doktorun katıldığı operasyonla birbirinden ayrılabildi. Geçtiğimiz yıl da Ankara'daki Şehir Hastanesi'nde yoğun bir fizik tedavi sürecine girdi.

ERDOĞAN YAKINDAN İLGİLENİYOR

İkisi de uzun süren tedavinin ardından ilk adımlarını atabildi.

Türkiye'nin göz bebeği olan Derman ile Yiğit, dün 3 yaşına girdi. İkizler için Ankara Şehir Hastanesi'nde doğum günü düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar Başkan Erdoğan'ın ikizlerin durumuyla yakından ilgilendiğini söyledi. "Oldukça iyi düzeydeler. İngiltere'deki doktoru ile görüşüyoruz. Tedavimiz devam edecek" dedi.

FATMA GÖKSU