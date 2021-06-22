İstanbul Ümraniye'de oturan Mehmet Güney, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Rahman Güney ile dün sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren Güney, kapıyı kilitleyip evden çıktı.

Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz kadının can verdiğini 7 yaşındaki oğlu Kerem'in ise ağır yaralandığını belirledi. Katil zanlısı Güney, eski iş yerini arayarak "Karımla çocuğumu öldürdüm, köprüden kendimi atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Güney, buradan atlayarak hayatına sonra verdi. Güney'in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.