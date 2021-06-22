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    'de dehşet! Eşi ile çocuğunun oturduğu evi ateşe verdi ardından intihar etti

    Boşanma aşamasındaki eşi ile çocuğunun oturduğu evi ateşe verdi. Anne hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye sevkedildi. Cani adam, köprüden atlayarak intihar etti.

    Yürekleri yakan vahşet

    İstanbul Ümraniye'de oturan , boşanma aşamasındaki eşi ile dün sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren Güney, kapıyı kilitleyip evden çıktı.

    Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz kadının can verdiğini 7 yaşındaki oğlu Kerem'in ise ağır yaralandığını belirledi. Katil zanlısı Güney, eski iş yerini arayarak "Karımla çocuğumu öldürdüm, köprüden kendimi atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

    Daha sonra 'ne giden Güney, buradan atlayarak hayatına sonra verdi. Güney'in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak 'na gönderildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Ümraniye'de dehşet! Eşi ile çocuğunun oturduğu evi ateşe verdi ardından intihar etti