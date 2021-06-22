Gıda streç film sektörü yükseliyor

Streç film çeşitleri, yiyeceklerinizi uzun süre muhafaza edebilmeniz amacıyla farklı seçenekler hâlinde tasarlanıyor. İhtiyacınıza uygun olarak tasarlanan ürünler; hem enine hem de boyuna esneyebilen wrap üretim çeşidi ile; sadece boyuna esneyebilen balon üretim denilen üretim teknolojisi açısından üretimde ayrışmaktadır.

GIDA STREÇ FİLM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Gıda streçleri endüstriyel kullanım (Et ve yemek üretim tesisi vs.) ve ev mutfakları kullanımı olmak üzere, kullanım yerlerindeki ihtiyaca göre ebatlanmaktadır. Gıda streçleri genelde 45 cm ve 30 cm eninde, 10 metreden başlayıp 1500 metreye kadar üretilmektedir. Kısa metrajlı 10 metreden 300 metreye kadar streçler ev tipi kullanım için uygun olup kutulu gıda streci veya el tipi streç diyebileceğimiz streç modelidir.

Endüstriyel gıda streci ise 45 ve 30 cm eninde olmak üzere ,500 metreden başlayıp 1500 metreye kadar olan uzunluktaki modellerdir. Gıda streçlerinin elastik ve üzerindeki mikro gözenekler sayesinde nefes alma özelliği ile gıdaların uzun süre taze kalmasını sağlamaktadır. Gıda Streç Film ler, otomatik makineler aracılığıyla da kullanılabiliyor. Kullanım alanlarına göre özel olarak ambalajlanan gıda streci seçenekleri kullanım kolaylığı sağlıyor. Kutulu gıda streçlerde, ambalajlarına ilave edilen kayar bıçaklar sayesinde tek hamleyle koparılabilme özelliğine sahip olan, her ihtiyaç duyduğunuzda rahatça faydalanabileceğiniz kutulu gıda streç filmler bu sayede tek elle bile kolayca kullanılabiliyor.

Endüstriyel alanlarda da (yemek ve et üretim tesisleri vs.) 500 ve 1500 metre arasındaki gıda streçleri streç sarma aparatları veya streç sarma makinaları yardımıyla kolayca kullanılabilmektedir.

Bu kalitedeki Gıda Streç Film lerini en uygun fiyatla temin edebileceğini adres ise; www.ambalajstore.com dur.

Yiyeceklerinizi sararken size vakit kazandıran streç film ambalajları, her türlü gıdayı ve yiyecek saklama gerecini hava boşluğu ve açık alan kalmadan sarabilmenize imkân tanıyor. Farklı uzunluklarda üretilen Gıda Streç Film seçenekleri, bu sayede tek kutuyla tüm ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilmenizi sağlıyor.

GIDA STREÇ FİLM NASIL KULLANILIR?

Gıda Streç Film , pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Gıda streci kullanarak aşağıdaki işlemlerin tümünü gerçekleştirebilirsiniz.

- Sandviç, kek, börek gibi kırıntı saçabilecek yiyecekleri streç filmle sarabilir ve böylece çantalarınızda ve ceplerinizde güvenle taşıyabilirsiniz.

- Domates, ketçap, mayonez gibi çevreye bulaşabilecek ya da akıtabilecek soslu yemeklerinizi gıda streciyle sarabilir ve böylece olası hijyen sorunlarını engelleyebilirsiniz.

- Gıda streç filmleri tabaklarınızın ve saklama kaplarınızın etrafına sararak yiyeceklerinizin hava almasını önleyebilir ve böylece bekleme ömürlerini uzatabilirsiniz.

- Gıda streç filmi kullanarak yiyeceklere koku sinmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca buzdolabınızda ve yaşam alanınızda yemek kokusu oluşmasının da önüne geçebilir ve bu sayede her türlü yiyeceği koku problemi yaşamadan rahatça muhafaza edebilirsiniz.

- Gıda streç film seçeneklerini endüstriyel alanlarda da kullanabilir, imâl ettiğiniz ürünlerin hijyenini korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla tercih edebilirsiniz.