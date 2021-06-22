Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde korku filmi gibi olay yaşandı. Komşular bir daireden gelen kötü kokuların ardından polis ekiplerine haber verdi. Daireye giren polis ekipleri, kapılarına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu bırakılmış olan iki odada, tabancayla başlarından vurulan Münevver Ertem ile Ertan Ertem'in cesetlerini buldu.
SABAH'ta yer alan habere göre, İki odanın kapısına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu asıldığı, Ertan Ertem'in boynunda bomba düzeneği süsü verilmiş bilgisayar anakartı bulunduğu belirlendi. Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde önceki gece 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki daireden Münevver Ertem ve bilişim uzmanı oğlu Ertan Ertem'in yaşadığı daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girmeye çalışsa da kapıyı açan olmadı.