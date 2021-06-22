BOMBA PANİĞİ

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dış kapının hem iç taraftan kilitlendiğini hem de önüne dolu damacanalar bırakıldığını tespit etti. Evdeki iki oda kapısına da "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazısı asılmıştı.