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    • Yaşam
    • 22.06.2021 06:58
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    • 22.06.2021 06:58
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    Son dakika: 'nde korku filmi gibi olay! "Dikkat içi girmeyin bomba var" notu herkesi endişendirdi

    Son dakika habi... 'nde korku filmi gibi olay yaşandı. Komşular bir daireden gelen kötü kokuların ardından polis ekiplerine haber verdi. Daireye giren polis ekipleri, kapılarına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu bırakılmış olan iki odada, tabancayla başlarından vurulan anne ile oğlunun cesetlerini buldu.

    Beylikdüzü'nde korku filmi gibi olay!

    Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde korku filmi gibi olay yaşandı. Komşular bir daireden gelen kötü kokuların ardından polis ekiplerine haber verdi. Daireye giren polis ekipleri, kapılarına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu bırakılmış olan iki odada, tabancayla başlarından vurulan Münevver Ertem ile Ertan Ertem'in cesetlerini buldu.

    SABAH'ta yer alan habere göre, İki odanın kapısına "Dikkat içeri girmeyin bomba var" notu asıldığı, Ertan Ertem'in boynunda bomba düzeneği süsü verilmiş bilgisayar anakartı bulunduğu belirlendi. Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde önceki gece 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki daireden Münevver Ertem ve bilişim uzmanı oğlu Ertan Ertem'in yaşadığı daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girmeye çalışsa da kapıyı açan olmadı.

        BOMBA PANİĞİ
        Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dış kapının hem iç taraftan kilitlendiğini hem de önüne dolu damacanalar bırakıldığını tespit etti. Evdeki iki oda kapısına da "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazısı asılmıştı.

        Bomba ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, bina tahliye edildi. Evde herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmaması üzerine içeri giren polis, farklı odalarda anne ile oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

        Her ikisinin de başlarından tabancayla vurulduğu ve cesetlerin yanında iki adet ruhsatsız tabanca bulunduğu belirtildi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedilen anne ile oğlunun cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

            Binada temizlik işçisi olarak çalışan Leyla Bostan, "Ben apartmanı temizlerken Münevver abla kovaya su doldurur kapının önüne bırakırdı. Bana çok yardımcı olurdu. Kendi halinde bir insandı. Elinde bastonuyla alışverişine gider gelirdi. Çok üzüldüm" dedi.

            Başka bir komşu ise, "Münevver ablayı en son çarşamba günü gördüm. Bir daha da görmedim" diye konuştu.
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