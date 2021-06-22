Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayan 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti. Dün saat 15.00 gibi Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen Osman Demir, bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin dün sabah polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.