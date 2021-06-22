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    'nden atlayarak intihar eden 18 yaşında 'den geriye hüzünlü bir fotoğraf kaldı

    18 yaşındaki , ’nden atlayarak intihar etti… Olaydan hemen önce kulenin görüntüsünü çeken bir vatandaşın kamerasında genç adamın ’a son kez baktığı görüldü…

    İstanbul'a son bakış

    Beyoğlu'ndaki 'nden atlayan 18 yaşındaki , hayatını kaybetti. Dün saat 15.00 gibi Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen Osman Demir, bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    ACI FOTOĞRAF
    Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin dün sabah polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

    Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

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