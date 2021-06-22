"ARAMIZDA HUSUMET YOKTU"

Hüseyin Kaynar ise, "Ölen kişiyle köyde en samimi insan bendim, aramızda hiçbir husumet yoktu, ben kızımın sesini duyup olay yerine gittim, kızım 'baba beni kurtar' diye bağırıyordu. Ahmet Topçu kızımı iki eliyle havaya kaldırmış, 'size burayı mezar edeceğim' diye bağırıyordu. Ben ona yaklaşmadan kızımı ve karımı eve alıp gittim, ben ona vurmadım, ona dokunmadım" diye konuştu.

"SENİ EVİMİN BAHÇESİNE GÖTÜRÜR GÖMERİM DEDİ"

Tutuksuz sanık Tuğçe B. de, "Yol kenarında yığılı olan dağdan getirdiğimiz istiflenmiş odunlarımızı yıkıyordu, annem ona 'neden odunlarımıza zarar veriyorsun' dedi. Sonra ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. 'Sizi yere sereceğim' gibi sözler söyledi. Elindeki küreği bize fırlattı. Sonra beni tuttu, havaya kaldırdı, üzerimi başımı yırtmaya başladı, 'seni evimin bahçesine götürür gömerim' dedi. Ben çırpınıyordum, birileri 'yapma' diye bağırdı. Sesin geldiği yöne baktığı sırada annemin odun ile Ahmet Topçu'nun omzuna vurduğunu gördüm ve beni bırakmak zorunda kaldı. Sonra biz olay yerinden ayrıldık. Babam olaya hiç karışmadı, kısacası bu kişiye ne ben ne de babam vurdu. Annem de beni kurtarmak için başına değil omzuna vurdu" ifadelerinde bulundu.