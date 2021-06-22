SON DAKİKA: "Bağcılar'da su satan çocuk" videosu çeken YouTuber Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama kararı

Sanık Fariz Bakhshaliyev'in arkadaşıyla toplumun ilgisini çekecek nitelikte videolar düzenleyerek bunları YouTube kanallarında yayınladıkları belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihi olan 15 Aralık 2020'de müştekiler Semra K. ve Sami K.'nin çocuğu M.B.K. ile arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ifade ediliyor.

Müştekilerin esnaf olduğu, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları ve olaya konu olan videodaki gibi mağdurun sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı aktarılan iddianamede, mağdurun mendil ya da su satarak ailesinin geçimini sağlamadığına yer veriliyor.