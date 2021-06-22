SON DAKİKA: "Bağcılar'da su satan çocuk" videosu çeken YouTuber Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama kararı

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fariz Bakhshaliyev ile müştekiler katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu.
Sanık Fariz Bakhshaliyev'in avukatı, müvekkilinin yurt dışında faaliyet gösteren bir YouTuber olması nedeniyle hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.
Mahkeme, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla celplerine ve yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanığın savunması alınması, savunması alındıktan sonrada serbest bırakılması amacıyla hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.
Sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteminin reddine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ikamet eden sanığın, YouTube üzerinden çeşitli videolar yayınlayıp ailesinin geçimini sağladığı anlatılıyor.