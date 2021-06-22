Beyoğlu'ndaki kanlı rant kavgasında istenen cezalar belli oldu

Sanık Olgun Sivri hakkında 3 mağdura karşı "Adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" suçuyla 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması sanık Berat Kadıoğlu için ise 3 mağdura karşı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre veren mahkeme heyeti 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.