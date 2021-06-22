Beyoğlu'ndaki kanlı rant kavgasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Berat Kadıoğlu ve Olgun Sivri getirilirken, diğer tutuklu sanık Güven Başören Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Duruşmada tutuksuz sanık Berkay Bal ve avukatlar da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emrah Ayverdi'nin firari olduğu gerekçesiyle dosyasının ayrılmasını istedi. Mütalaada maktül Enes Peker'in sanık Güven Başören'in ateş etmesi sonucunda başından vurularak öldüğü belirtildi.
Mütalaada tutuksuz sanıklar Oğuzhan Sarıduman, Murat Talha Özdemir, Furkan Birdal, Berkay Bal ve Şakir Büyüktaş'ın beraatleri talep edildi. Sanık Güven Başören için "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası "Öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.