Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim görevlisi olan M.M.G, aynı üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nde görev yapan öğretim görevlisi O.E. ile çok yakın arkadaştı.

Eşinden ayrı olan O.E'nin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilenen öğretim görevlisi M.M.G. iddiaya göre çocuklara defalarca cinsel istismarda bulundu. Ortaokula başlayan çocuklar, okulda görülen bir cinsel eğitim seminerinin ardından "abi" dedikleri öğretim görevlisi M.M.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anladılar.

7 yaşındayken yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlatan çocukların durumu ailelerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Öğretim görevlisi O.E. çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yakın arkadaşı öğretim görevlisi M.M.G'den şikayetçi oldu.

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme tutuksuz yargılanan M.M.G'ye ceza yağdırdı. Hakim, istismar ve hürriyete tahdit suçlarından

M.M.G'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. M.M.G'nin avukatları cezaya itiraz edip bir üst mahkemeye başvurdu.