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    'de korkunç olayı çocuklar anlattı! İğrenç akademisyen ikiz kardeşleri yıllarca taciz etmiş

    ’de aynı bölümde görev yaptığı en yakın arkadaşının ikiz çocuklarına defalarca istismarda bulunduğu ortaya çıkan akademisyen M.M.G’ye13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sapık, cezayı çok bulup skandal gibi itirazda bulundu. Utanmaz, birkaç yıl hapisle kurtulacağını bildiği halde indirim istedi.

    İkiz rezalet

    Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim görevlisi olan M.M.G, aynı üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nde görev yapan öğretim görevlisi O.E. ile çok yakın arkadaştı.

    Eşinden ayrı olan O.E'nin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilenen öğretim görevlisi M.M.G. iddiaya göre çocuklara defalarca cinsel istismarda bulundu. Ortaokula başlayan çocuklar, okulda görülen bir cinsel eğitim seminerinin ardından "abi" dedikleri öğretim görevlisi M.M.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anladılar.

    7 yaşındayken yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlatan çocukların durumu ailelerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Öğretim görevlisi O.E. çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yakın arkadaşı öğretim görevlisi M.M.G'den şikayetçi oldu.

    . Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme tutuksuz yargılanan M.M.G'ye ceza yağdırdı. Hakim, istismar ve hürriyete tahdit suçlarından

    M.M.G'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. M.M.G'nin avukatları cezaya itiraz edip bir üst mahkemeye başvurdu.

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