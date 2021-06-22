Boşanacağı eşine yedek hatla tuzak! Mahkeme 3 yıl hapis istedi

Geçen yıl yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan eşinden intikam almak isteyen Fatih Y., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı. Genç adam eski eşi Semra Y.'nin kullandığı hattı daha önce kendi adına aldığı için, GSM şirketinden yeni bir SİM kartı talebinde bulundu.
Aldığı kartla eşinin rehberine ulaşan Fatih Y. eşinin akrabaları ve arkadaşlarına Semra Y. gibi davranarak mesajlar göndermeye başladı.
AKRABALARI ORTAYA ÇIKARDI
Kendilerine gelen mesajlarla şoke olan Semra Y.'nin arkadaşları ve akrabaları durumu genç kadına anlatınca gerçek ortaya çıktı. Telefonunun boşanma aşamasındaki eşi tarafından ele geçirildiğini fark eden Semra Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fatih Y., hakkında suç duyurusunda bulundu.
RENCİDE EDİP KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
Genç kadın verdiği ifadesinde kullandığı hattının yıllar önce Fatih Y. tarafından çıkarıldığını, boşanma aşamasına geldiklerinde kendisinden intikam almak için SİM kart çıkarttırarak rehberini ele geçirdi.