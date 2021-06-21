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    • 22.06.2021 06:45
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    Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! MGM 22 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, (Kayseri ve Sivas dışında), Karadeniz’in iç kesimleri ile , ve çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Haziran il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Sivas ve Kayseri dışınsa) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANKARA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANKIRI °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KONYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 32°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C
        Az bulutlu

        KARS °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! MGM 22 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu