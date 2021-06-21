Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! MGM 22 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı