8 yıl önce 150 lira ödemeden ayrıldığı marketin sahibinden zarfın içine koyduğu 500 lirayla helallik istedi

"VİCDANINI SEVDİM"

Marketin sahibi Yakup Uygun, 15 yıllık esnaf olduğunu, değişik tarihlerde buna benzer olaylar yaşadığını söyledi. Uygun, "Muhtemelen yazdığı mektuptan genç biri olduğu anlaşılıyor. Zarfın üzerine 'Dikkatli aç ve oku' yazısının altında benim adım vardı. Bu zarfı dün eve girerken kapıya yakın bir yere bırakmış. Ben de dikkatlice zarfı açtım ve okudum. İçinde 500 lira vardı. Ben bunu görünce mutlu oldum ama parayı aldığım için mutlu olmadım. O delikanlıyı bu parayı vermeye sevk eden vicdanına sevindim. Ben bu çocuğu tanısaydım parasını iade eder, alnından öperdim. Bu memlekette hala böyle vicdanlı insanlar var" diye konuştu.