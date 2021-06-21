



İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde faaliyetine yeni başlayan, Trabzon'un yanı sıra Rize'nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çalışan işçilerden biri, iddiaya göre, çöpler arasında 1 hafta önce bebek cesedi gördüğünü bir yakınına söyledi. İlçede kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar üzerine harekete geçen Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.