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    • Yaşam
    • 21.06.2021 14:17
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    • 21.06.2021 14:17
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    'da katı atık entegre tesisinde "bebek cesedi" iddiası! Savcılık olaya el attı

    'da vulunan bir katı atık entegre tesisinde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında atıkların arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı.

    Atık tesisinde kan donduran iddia! Savcılık olaya el attı

    Trabzon'un Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, çöp ayrıştırma görevlilerince çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası üzerine harekete geçen savcılık, soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin, iş makineleri eşliğinde ayrıştırma ünitelerindeki incelemelerinde cesede dair bir bulguya ulaşılamazken, hastanelerde yeni doğumlar da araştırılıyor.



    İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde faaliyetine yeni başlayan, Trabzon'un yanı sıra Rize'nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çalışan işçilerden biri, iddiaya göre, çöpler arasında 1 hafta önce bebek cesedi gördüğünü bir yakınına söyledi. İlçede kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar üzerine harekete geçen Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tesislere giderek ayrıştırma üniteleri ve çöp depolama alanında iş makinesi eşliğinde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Tesis çalışanlarının da ifadesine başvuran ekipler, bebek cesedine dair bir bulguya ulaşamadı.



        YENİ DOĞANLARA ARAŞTIRMA
        Çalışmalardan netice alamayan ve bebeğin çöpe atılma ihtimali üzerinde duran jandarma ekiplerinin, ayrıca, çöplerin toplandığı bölge illerindeki hastanelerde yeni doğumları da incelemeye aldığı belirtildi.

        İddialara konu bebek cesedinin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi olmadığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tesisin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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        Haberler Yaşam Trabzon'da katı atık entegre tesisinde "bebek cesedi" iddiası! Savcılık olaya el attı