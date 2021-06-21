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    Türk İşadamı 'nün hayatı film gibi: 'nün dibinde şöhreti buldu

    Türk İşadamı , 'nün yanıbaşındaki en işlek caddede büfe işletiyor. Nohut köftesinin tiryakisi olan müşterilerin siparişine yetişmeye çalışıyor. Arkadaşlarla yapılan toplantılarda tiyatro konusunun açıldığını belirten çü, "O artık eskide kaldı. Ben işimle mutluyum" dedi.

    Londra köftecisi

    Sütçü, 4 yıl önce devraldığı döner büfesini falafelciye çevirdi. Müşteri sayısı çığ gibi arttı. Sadece birkaç saat süren yoğun alışverişin ardından dükkanı kapatıp kendine zaman ayırdı. Bu işi nasıl kurduğunu da şöyle anlattı:

    "Bir göçmen için çok rahat sayılabilecek bu çalışma düzenine 23 yıl sonra kavuştum. Herkesin dinlendiği, tatil yaptığı, uyuduğu zamanlarda çalışarak yıllarım geçti. Gençliğimde 'da bu sektörde çalışıyordum. O aralar amatörce ilgilendiğim tiyatronun eğitimi almak için 'ye geldim. '' adlı meşhur sanat okulu yıllık 9 bin sterlin ücret istedi. Ödeyemeyeceğimi anlayınca mecburen hayalleri bir kenara bırakıp çalışma hayatına atıldım."

    GENÇLERE TAVSİYELER
    Yatırım niyeti olan girişimcilere tavsiyem belediyelere başvurmaları… Daha uygun fiyatlı yerleri araştırmaları. Yeni geleceklerin işi zor. Tüm zorluklarına rağmen ben kalmakta direndim çünkü burası öngörülebilir bir ülke…

    FALAFEL NEDİR?
    Falafel    , humus ve künefe gibi tüm 'ya mal olmuş bir yiyecektir.

    Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur

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