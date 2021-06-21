Sütçü, 4 yıl önce devraldığı döner büfesini falafelciye çevirdi. Müşteri sayısı çığ gibi arttı. Sadece birkaç saat süren yoğun alışverişin ardından dükkanı kapatıp kendine zaman ayırdı. Bu işi nasıl kurduğunu da şöyle anlattı:

"Bir göçmen için çok rahat sayılabilecek bu çalışma düzenine 23 yıl sonra kavuştum. Herkesin dinlendiği, tatil yaptığı, uyuduğu zamanlarda çalışarak yıllarım geçti. Gençliğimde İstanbul'da bu sektörde çalışıyordum. O aralar amatörce ilgilendiğim tiyatronun eğitimi almak için İngiltere'ye geldim. 'St Martins University of Arts' adlı meşhur sanat okulu yıllık 9 bin sterlin ücret istedi. Ödeyemeyeceğimi anlayınca mecburen hayalleri bir kenara bırakıp çalışma hayatına atıldım."

GENÇLERE TAVSİYELER

Yatırım niyeti olan girişimcilere tavsiyem belediyelere başvurmaları… Daha uygun fiyatlı yerleri araştırmaları. Yeni geleceklerin işi zor. Tüm zorluklarına rağmen ben kalmakta direndim çünkü burası öngörülebilir bir ülke…

FALAFEL NEDİR?

Falafel, humus ve künefe gibi tüm Ortadoğu'ya mal olmuş bir yiyecektir.

Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur