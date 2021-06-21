Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2021 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 10:27
    ABONE OL

    dünyanın en çok konuşulan markalarından biri oldu

    markasının kurucusu , kısa sürede dünyanın en çok konuşulan markalarından biri haline nasıl geldiklerini açıkladı; “İnsanların yaşam tarzına görsel yaratıcılıkla dokunmak gerek. Çünkü hayal gücünün bir sınırı yoktur. Şıklık kişinin ruhunun yansıması olmalı. Tam bu noktada tasarımlarımızı empati yaparak hayata geçiriyoruz. Tasarımlar onu taşıyanların ruhuna da hitap etmeli. Başarı böyle başlıyor” dedi.

    Dünyanın en çok konuşulan markalarından biri oldu

    Online satışta zirveyi elden bırakmayan başarılı marka son zamanların en dikkat çeken markası. Dünyada trend olan birçok tasarımı ülkeye ilk getiren marka olan LOİE İstanbul'un misyonu ise ''Rahatlık''. Müşterilerinin rahatlığının her şeyden önce gelmesini önemseyen marka siparişlere yetişemiyor.

    LOİE İstanbul kurucusu ; ''2021'de bol bol nostalji görmek mümkün. Daha salaş ve oversize kıyafetlerin altına hantal, geniş tabanlı ve rahat ayakkabıları bol bol göreceğiz. Nostaljiyi modern çizgilerle buluşturduğumuz tasarımlar için dünya trendlerini sürekli takip ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde toplum olarak yeniliklere daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Eskiden Markalar yılda iki defa tasarımlarını sevenlerinin beğenisine sunardı şimdilerde ise yılda dört defa trendler yenileniyor. Bu da beraberinde tasarımcıları bir hayli yoruyor. Müşterilerimiz ise bu durumdan çok memnun çünkü dünya trendlerini Türkiye'ye ilk biz getiriyoruz'' dedi.

    Online satışlarda zirveyi bırakmayan LOİE İstanbul ayakkabı ve çanta tasarımlarıyla dünyaca ünlü markaların yakın markajına girdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Burak Elmas ilk kez konuştu: Başkan Erdoğan'ın yatırımlarına...
    Haberler Yaşam Loie İstanbul dünyanın en çok konuşulan markalarından biri oldu