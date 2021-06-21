Pandemide kılıç ve bıçak siparişleri arttı! Ustalar siparişlere yetişemedi

Denizli'nin ürettiği kılıç, bıçak ve demir el aletleriyle ünlü Serinhisar İlçesindeki imalatçılar pandemi yasaklarının faydasını yaşıyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar internetten bol bol kılıç, bıçak siparişi verdi.
Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak siparişleri de artarak gelmeye devam ediyor. Yüreğil Mahallesindeki imalatçılar ve satıcılar gelen siparişlere yetişmekte zorlandı.
"İNTERNETTEN SATIYORUZ"
Kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, "Geçen sene pandemi başladı insanlar tedirgin oldu, önce atölyelerde çalışayım mı çalışmayım mı dedi. Kaymakam dedi ki ben sizin önünüze engel olamam atölyeler çalışacak. Üretim yapılırsa ayakta dururuz, yoksa iş sakat dedi. Biz Yatağan'da üretilen malları internetten satıyoruz önceden binlerce dükkan bıçağı pazarlıyordu.
"ÇİN KAPISI DA KAPANDI"
Dükkanlar kapanınca önümüz kurban insanlar evden çıkamayınca can sıkıntısı oturuyor internetten siparişler veriyor. Görüyor malı fiyatı belli, kandırması yok, açık geliyor kargodan alıyor evinden çıkmadan alışverişini yapıyor bu rahatlık. Bu Türkiye'nin tamamına yayıldı kargocular bile dağıtımda çok zorlandı. Üretim arttı pandemi olunca Çin kapısı kapandı dışarıdan da mal gelmiyor.