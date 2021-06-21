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    • Yaşam
    • 21.06.2021 14:15
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    • 21.06.2021 14:19
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    Pandemide kılıç ve bıçak siparişleri arttı! Ustalar siparişlere yetişemedi

    ı nedeniyle milyonlarca vatandaş yaklaşık 1,5 yıldır evlere kapanırken farklı alışveriş alışkanlıkları da ortaya çıktı. Bunun en ilginç örneği ise kılıç ve bıçak siparişlerinin artması. Yüzyıllardan bu yana kılıç ve bıçak üretimi yapılan 'nin ne bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki kılıç, bıçak ustaları siparişlere yetişemiyor. Ustalar, internetin gelişmesiyle birlikte ürettiklerini direkt olarak dünyaya satmaktan da mennun.

    İHA
    Pandemide siparişlere yetişemiyorlar

    Denizli'nin ürettiği kılıç, bıçak ve demir el aletleriyle ünlü Serinhisar İlçesindeki imalatçılar pandemi yasaklarının faydasını yaşıyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar internetten bol bol kılıç, bıçak siparişi verdi.

    Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak siparişleri de artarak gelmeye devam ediyor. Yüreğil Mahallesindeki imalatçılar ve satıcılar gelen siparişlere yetişmekte zorlandı.



    "İNTERNETTEN SATIYORUZ"
    Kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, "Geçen sene pandemi başladı insanlar tedirgin oldu, önce atölyelerde çalışayım mı çalışmayım mı dedi. Kaymakam dedi ki ben sizin önünüze engel olamam atölyeler çalışacak. Üretim yapılırsa ayakta dururuz, yoksa iş sakat dedi. Biz Yatağan'da üretilen malları internetten satıyoruz önceden binlerce dükkan bıçağı pazarlıyordu.

    "ÇİN KAPISI DA KAPANDI"
    Dükkanlar kapanınca önümüz kurban insanlar evden çıkamayınca can sıkıntısı oturuyor internetten siparişler veriyor. Görüyor malı fiyatı belli, kandırması yok, açık geliyor kargodan alıyor evinden çıkmadan alışverişini yapıyor bu rahatlık. Bu Türkiye'nin tamamına yayıldı kargocular bile dağıtımda çok zorlandı. Üretim arttı pandemi olunca Çin kapısı kapandı dışarıdan da mal gelmiyor.

        "ÜRETİCİ ARTIK KENDİSİ SATMAYA BAŞLADI"
        Mal gelmeyince üretim çoğaldı. Mecburen isteyen çoğaldı. Şu anda bile alıp satıcılar olarak biz mal bulamıyoruz peşin para, her şey peşin paraya döndü. Üretici artık kendisi satmaya başladı, neredeyse perakendeciye, dünya ufaldı avucunun içine girdi Amerika'yla Denizli'nin Yeşilyuva'nın uzaklığı aynı.

        "HER ATÖLYE DE ELLİŞER YÜZER KİŞİ ÇALIŞIYOR"
        Herkes en uç üreticiye ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Önceden atölyelerde yirmi kişi çalışırdı. Eskiden, eski abilerimiz zamanında sezon vardı. Üç ay çalışır dokuz ay yatardı. Ama şuanda her atölye de ellişer yüzer kişi şuanda üretim yapıyor. Kamyonlarla mal çıkıyor Yatağan'dan, dünyaya hitap ediyor. Teknolojide güzelleşti, makineleşti"         dedi.
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