Pandemide kılıç ve bıçak siparişleri arttı! Ustalar siparişlere yetişemedi

"HER ATÖLYE DE ELLİŞER YÜZER KİŞİ ÇALIŞIYOR"

Herkes en uç üreticiye ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Önceden atölyelerde yirmi kişi çalışırdı. Eskiden, eski abilerimiz zamanında sezon vardı. Üç ay çalışır dokuz ay yatardı. Ama şuanda her atölye de ellişer yüzer kişi şuanda üretim yapıyor. Kamyonlarla mal çıkıyor Yatağan'dan, dünyaya hitap ediyor. Teknolojide güzelleşti, makineleşti" dedi.