Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 21 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Dr. Şeyma Büyüktarakçı Mataracı ile Dr. Caner Mataracı'nın prensesi Zeynep Mataracı



Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe



Selda Şentürk Ahmetoğlu ile Ercan Ahmetoğlu'nun yakışıklısı Agah Mert



Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş