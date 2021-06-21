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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 21 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Dr. Şeyma Büyüktarakçı Mataracı ile Dr. Caner Mataracı'nın prensesi Zeynep Mataracı


    Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe


    Selda Şentürk Ahmetoğlu ile Ercan Ahmetoğlu'nun yakışıklısı Agah Mert


    Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş

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    Utanın çocuklar!
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 21 Haziran 2021