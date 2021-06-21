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    , eski sevgilisi oyuncu 'dan şikayetçi oldu

    , tarafından darp edildikten sonra şarkı söylerken çekilen videonun çarpıtıldığını belirtti. Kural ve avukatı hakkında şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, "Sanki şiddet görmemişim gibi gösteriyorlar" dedi.

    Dilek Yaman Demir
    Video şikayeti!

    Ünlü şarkıcı Sıla, kendisini darp ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Olaydan 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen videonun Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü.

    Videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini söyleyen , "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Kendilerine delil topladılar" dedi. Savcılık, Kural ve avukatın suç işlemediğini belirtti.

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    Haberler Yaşam Sıla, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu