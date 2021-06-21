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    'da baba ve oğulun dramı, yürekleri yaktı: 18 günce ölen oğlunun acısına dayanamayıp öldü

    , 18 gün önce kazada ölen oğlu Zafer’in cenazesinde ‘Oğlum yakında yanına geleceğim’ diye feryat etti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baba Ceylan, 4 yaşında vefat eden oğlunun yanında toprağa verilecek.

    Oğlunun yanına gitti

    Giresun'da baba ve oğulun dramı, yürekleri yaktı. 2 Haziran'da 'a bağlı Saraycık köyünde . yönetimindeki otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Zafer Ceylan'a çarptı.

    Korkunç kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kaza yerinde kurtarılamadı. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen 'dan geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

    GÜÇLÜKLE AYAKTA DURMUŞTU
    Acılı baba ise köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta durdu.

    "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek ağıt yaktı. Baba Ceylan, önceki gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.

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