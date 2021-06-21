Giresun'da baba ve oğulun dramı, yürekleri yaktı. 2 Haziran'da Şebinhisar'a bağlı Saraycık köyünde Adem C. yönetimindeki otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Zafer Ceylan'a çarptı.
Korkunç kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kaza yerinde kurtarılamadı. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer Ceylan'dan geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURMUŞTU
Acılı baba Yılmaz Ceylan ise Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta durdu.
"Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek ağıt yaktı. Baba Ceylan, önceki gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.