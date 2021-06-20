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    • Yaşam
    • 21.06.2021 00:06
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    • 21.06.2021 00:06
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kendini, sevdiklerini korumak ya da işi gereği sahip olmak isteyenler na sahip olmalıdır ve bunun için şartların neler olduğu merak ediliyor. peki ? Başvurular için neler gerekiyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…

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    Silah bulundurma ruhsatını kimler alabilir 2021?

    Silah bulundurma ruhsatını kimler alabilir 2021? Silah bulundurma ruhsatını nasıl ve nereden alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde ya da dışarda taşımak isteyenler kendisini çevresini korumak amaçlı ya da mesleği nedeniyle gerek duyan silah bulundurma, taşıma ruhsatını alabilmek için belli başlı şartlara sahip olmak gerekir? Peki silah bulundurma ruhsatı başvurusu nasıl yapılır?

    SİLAH BULUNDURMA RUHSATI NASIL ALINIR? ŞARTLAR NELER?

    21 yaşın üzerindeyseniz, silah bulundurma ruhsatı alabilmektesiniz. Av tüfeği için bu durum 18 yaş ile sınırlıdır. Bunlar dışında; 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununu ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmış olmak, Önceden silah bulundurma ruhsatına sahip iseniz varsa, gerekli izinler olmadan silahı başka yere götürmemiş olmak. Ateşli silah ruhsatının süresinin dolmasına rağmen ruhsat yenilememek ve belirli özelliklere sahip bir ateşli silah ruhsatı almak ve bu özelliği kaybetmek ve bu durumu bildirmemek, Uyuşturucu kullanımı, silah satın almanın önünde psikolojik ve fizyolojik engellerin olması gibi nedenlerden dolayı alınamaz

    SİLAH BULUNDURMA RUHSATI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için, polis mahallindeyseniz il ve ilçe emniyet müdürlüklerine, jandarma bölgesinde iseniz il ve ilçe jandarma karakoluna başvurarak aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. İkamet adresinize göre ayırt edebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra gerekli kontroller sağlanacak, engel olmadığını anladığınızda parmak izleriniz alınacak ve silah ruhsatı verilecektir. Silah bulundurma ruhsatına sahip olduğunuzda, bu ruhsatla ateşli silah satma yetkisine sahip bir kurumdan ateşli silah başvurusunda bulunabilirsiniz. O halde bu silahı izninizle kullanmalısınız.

        SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Nüfus cüzdanı aslı. Dilekçe öneği, Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, Yarım kapaklı karton dosya, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Devlet veya Üniversite hastanelerinden) Harç Makbuzu (müracaat esnasında yatırılacaktır.) 2000 Türk Lirası üzerinde adına borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı. Silah bulundurma izni almak için gerekli belgeler yukarıda, yani ikamet yeri ve adresi verilmiştir. Bu belgelere ek olarak işyerinde ateşli silah izni alabilmek için başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (noter tasdikli olmak zorunda) Mükellefiyetini gösteren vergi dairesi yazısı İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin şirket karar defterine yazılmış kararı ve muvafakat yazısı Bu durumda, tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden tıbbi sertifika alınmalıdır. Başvuruyu gönderdikten sonra, heyete girmeniz istenecek ve ardından bir silah taşıma ruhsatı alma konusunda bir rapor alacaksınız.
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        Haberler Yaşam Silah bulundurma ruhsatını kimler alabilir 2021? Silah bulundurma ruhsatını nasıl ve nereden alınır?