SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus cüzdanı aslı. Dilekçe öneği, Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, Yarım kapaklı karton dosya, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Devlet veya Üniversite hastanelerinden) Harç Makbuzu (müracaat esnasında yatırılacaktır.) 2000 Türk Lirası üzerinde adına borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı. Silah bulundurma izni almak için gerekli belgeler yukarıda, yani ikamet yeri ve adresi verilmiştir. Bu belgelere ek olarak işyerinde ateşli silah izni alabilmek için başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (noter tasdikli olmak zorunda) Mükellefiyetini gösteren vergi dairesi yazısı İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin şirket karar defterine yazılmış kararı ve muvafakat yazısı Bu durumda, tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden tıbbi sertifika alınmalıdır. Başvuruyu gönderdikten sonra, heyete girmeniz istenecek ve ardından bir silah taşıma ruhsatı alma konusunda bir rapor alacaksınız.