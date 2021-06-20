Silah bulundurma ruhsatını kimler alabilir 2021? Silah bulundurma ruhsatını nasıl ve nereden alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde ya da dışarda taşımak isteyenler kendisini çevresini korumak amaçlı ya da mesleği nedeniyle gerek duyan silah bulundurma, taşıma ruhsatını alabilmek için belli başlı şartlara sahip olmak gerekir? Peki silah bulundurma ruhsatı başvurusu nasıl yapılır?
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI NASIL ALINIR? ŞARTLAR NELER?
21 yaşın üzerindeyseniz, silah bulundurma ruhsatı alabilmektesiniz. Av tüfeği için bu durum 18 yaş ile sınırlıdır. Bunlar dışında; 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununu ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmış olmak, Önceden silah bulundurma ruhsatına sahip iseniz varsa, gerekli izinler olmadan silahı başka yere götürmemiş olmak. Ateşli silah ruhsatının süresinin dolmasına rağmen ruhsat yenilememek ve belirli özelliklere sahip bir ateşli silah ruhsatı almak ve bu özelliği kaybetmek ve bu durumu bildirmemek, Uyuşturucu kullanımı, silah satın almanın önünde psikolojik ve fizyolojik engellerin olması gibi nedenlerden dolayı alınamaz
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için, polis mahallindeyseniz il ve ilçe emniyet müdürlüklerine, jandarma bölgesinde iseniz il ve ilçe jandarma karakoluna başvurarak aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. İkamet adresinize göre ayırt edebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra gerekli kontroller sağlanacak, engel olmadığını anladığınızda parmak izleriniz alınacak ve silah ruhsatı verilecektir. Silah bulundurma ruhsatına sahip olduğunuzda, bu ruhsatla ateşli silah satma yetkisine sahip bir kurumdan ateşli silah başvurusunda bulunabilirsiniz. O halde bu silahı izninizle kullanmalısınız.