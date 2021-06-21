Sakarya Kaynarca'da yaşayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Veysel Çur, cuma günü kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur da önceki gece rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren talihsiz kadın, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından tekrar evine döndü. Yeniden fenalaşan Fikriye Çur, yaşamını yitirdi. Çur ailesi, genç yaşta kalp krizine yenilen Veysel Çur'un acısını yaşarken, ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla vefat eden çift büyük üzüntüye sebep oldu.
KİMLİK BUNALIMI
İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, 2 yıl önce sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı. Hayatı kabusa dönen talihsiz adam, "2 yıl önce kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve bulunamadı. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Bir dünya borç çıktı" diye konuştu.
SUDAN KATLİAM!
Şanlıurfa Suruç'a bağlı Akören Mahallesi'nde birbiriyle akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama nedeniyle tartışma çıktı. Sulama suyunun paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca, tüfek, bıçak, sopa ve taşlarla saldıran kalabalığa jandarma müdahale etti. Yaralanan iki aileye mensup 8 kişi, hastanelere kaldırıldı. Kavas Gök (62), oğulları Hikmet Gök (32) ve Mustafa Gök (34) ile Reşat Gülek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.