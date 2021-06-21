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    'da , kalp krizinden yaşamını yitirdi: Acısı eşinin de kalbini durdurdu (Yaşam haberleri)

    'da yaşayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki , cuma günü kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki da önceki gece rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren talihsiz kadın, 'ne kaldırıldı.

    İki günlük dünya

    Sakarya Kaynarca'da yaşayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Veysel Çur, cuma günü kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur da önceki gece rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren talihsiz kadın, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan müdahalenin ardından tekrar evine döndü. Yeniden fenalaşan Fikriye Çur, yaşamını yitirdi. Çur ailesi, genç yaşta kalp krizine yenilen Veysel Çur'un acısını yaşarken, ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla vefat eden çift büyük üzüntüye sebep oldu.

    KİMLİK BUNALIMI
    İstanbul     Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, 2 yıl önce sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı. Hayatı kabusa dönen talihsiz adam, "2 yıl önce kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve bulunamadı. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Bir dünya borç çıktı" diye konuştu.

    SUDAN KATLİAM!
    Şanlıurfa     Suruç'a bağlı Akören Mahallesi'nde birbiriyle akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama nedeniyle tartışma çıktı. Sulama suyunun paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca, tüfek, bıçak, sopa ve taşlarla saldıran kalabalığa jandarma müdahale etti. Yaralanan iki aileye mensup 8 kişi, hastanelere kaldırıldı. Kavas Gök (62), oğulları Hikmet Gök (32) ve Mustafa Gök (34) ile Reşat Gülek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

        3 ÇOCUKLU BAŞARI
        Eğitimin         yaşı yoktur. Artvin'de üç çocuk annesi Fatma Aksakal, 47 yaşında üniversiteden mezun oldu. Aksakal, 2 çocuğu üniversiteden mezun olduktan sonra kendisi Yüksek Öğretim Sınavlarına hazırlanarak 45 yaşında Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'ne yerleşti. Pandemi sürecinden dolayı yarım dönem yüz yüze eğitime katılan Aksakal, uzaktan eğitimde de birincilikle bitirdi. Aksakal, "3 çocuk annesiyim evet.Başarılı olmak için çalışmak yeterli" dedi.

        70 YIL BİRİKTİRDİ ÇOCUKLARA VERDİ
        Yaşamı         boyunca binlerce kitap okuyan ve 4 binin üzerinde kitap arşivi bulunan 84 yaşındaki emekli öğretmen Nuri Aslan, tüm kitaplarını Eyüpsultan Belediyesi'ne bağışladı. Nuri Amca, 70 yılda oluşturduğu dev kitap arşivini yetkililerine teslim ederken duygusal anlar yaşarken, "Çocuklar geleceğimiz" dedi. Merve BİLKAY.

        ÖZEL ÇALIŞMA
        Geçtiğimiz günlerde 8 onkoloji uzmanının bir araya gelerek kanser hastaları için seslendirdiği ve büyük beğeni alan "Yalnız Değilsin" şarkısının söz ve müziğini yazan ünlü Onkolog Dr. Tayfun Hancılar, kanser hastaları için bir kitap yazdı. "Kanser Bitti! Ya Şimdi" kitabı aslında kanser hastaları kadar sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar için de bir rehber niteliği taşıyor... Onkolog Dr. Hancılar, kanser hastaları için bir başucu kitabı yazdığını ve okuyanların önemli bilgiler edineceğini söyledi.

            LÜKS VİLLADA FECİ ÖLÜM
            İstanbul             Sarıyer'de N.E.E (80) adlı erkek, Emirgan'da bulunan lüks villasında yürüyüş yapmak için bahçeye çıktı. Yürüyüş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek 2.5 metrelik boş havuza düştü. Yaşlı adamın ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.


            AH BE MUSTAFA
            Manisa'da             ailesiyle birlikte üzüm bağına giden 2.5 yaşındaki Mustafa Burak Evren, oyun oynarken ortadan kayboldu. Baba Murat, 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu havuzda oğlunun çırpındığını fark etti. Hemen suya atlayan Evren, oğlunu sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtaralamadı.

            34.7 MİLYON DEVRETTİ
            6             bilen çıkmayınca 34 milyon 706 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 455'er lira, 4 bilenler 497'şer lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler 2'şer lira alacak.

                1.2 MİLYON DEVRETTİ
                5+1                 bilen çıkmayınca bir milyon 294 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 674'er lira, 4+1 bilenler 424'er lira, 4 bilenler 44'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                BABA MUTLULUK
                Van Erciş'te 4 çocuk babası İbrahim İçyerin (65), 16 Haziran'da Coronavirüs'e yakalandı. Hastanede tedavi altına alındı. Oğlu Kamuran ise Babalar Günü'nde kendisine unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Pastayla hastane bahçesine gelerek uzaktan da moral vermeye çalıştı. Kamuran İçyerin, "Babam hastane odasının penceresine çıkarak beni selamladı. Ben de mumları ve meşaleyi yakarak gününü kutladım. Keşke babam hasta olmasa ve babama sarılabilsem" açıklaması yaptı.

                ÖDÜL GİBİ CEZA
                İstanbul Eyüp'te 10 yaşındaki Onur Efe, parkta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kusurlu iki görevliye 45 bin lira para cezası verildi. Aile isyan etti: Bir de ödül verseydiniz.

                    ZEHİR ETTİ
                    Antalya Serik'te odasında hareketsiz yatarken bulunan Duygu D. (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın fare zehri içerek canına kıydığı iddia edildi.
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                    Haberler Yaşam Sakarya'da Veysel Çur, kalp krizinden yaşamını yitirdi: Acısı eşinin de kalbini durdurdu (Yaşam haberleri)