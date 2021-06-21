KİMLİK BUNALIMI

İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, 2 yıl önce sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı. Hayatı kabusa dönen talihsiz adam, "2 yıl önce kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve bulunamadı. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Bir dünya borç çıktı" diye konuştu.