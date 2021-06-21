'Bu kadın neden buraya gelmiş, besi danası mı almaya gelmiş?' diye şaşırmışlardı ancak çok centilmence davranışlarla da karşılaştım. Bu konuda pozitif ayrımcılığı da yaşadım ancak 'saçı uzun aklı kısa', 'hayvandan anlamaz' sözlerini de duydum.